In 2002 was in Nederland bij 16 op de 10.000 levendgeboren kinderen sprake van Down, zo blijkt uit onderzoek. Anderhalf jaar na de NIP-test, in 2018, was dat aantal gedaald naar 10 op de 10.000. Abortussen als gevolg van de test spelen daarbij een rol. Foto: aanbieding van de petitie "Anders Niet Minder" aan de Tweede Kamer in 2015. beeld Dirk Hol