In de Europese Unie werden in maart een stuk minder auto’s op kenteken gezet dan een jaar eerder. Dat gebeurde in de eerste volledige maand sinds de Russische invasie van Oekraïne ruim een vijfde minder. Dat komt volgens de Europese brancheorganisatie door de oorlog, maar ook nog altijd door verstoringen in de toeleveringsketen. Nederland was met een plus van een kleine 4 procent een zeldzame uitzondering op de daling.