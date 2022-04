Wordt ontevredenheid tevredenheid als je je erbij neerlegt? Carmen, hoofdpersonage in het Boekenweekgeschenk ”Monteresso mon amour”, denkt veel na over die vraag. Want er gebeurt weinig in haar leven, zo vindt ze zelf. „Als je het gedoe met doelen hebt opgegeven, is er geen grond meer om verloren ogenblikken van welbestede tijd te onderscheiden.”