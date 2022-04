Bloomberg-columnist: Shell koopt nog altijd Russische olie

Shell is ondanks beloftes te stoppen met de inkoop van Russische olie daar helemaal niet mee gestopt, schrijft Bloomberg-columnist Javier Blas. Volgens de energiespecialist levert Shell een zogeheten „Lets mengsel”, dat voor maximaal 49,99 procent uit Russische olie bestaat. In dat geval is de olie volgens Shell niet meer van Russische oorsprong. Wat Shell doet is niet verboden, maar het bedrijf zei eerder volledig te stoppen met Russische olie.