Koninklijke Metaalunie, de enige werkgeversorganisatie in de metaal- en technieksector die geen ja heeft gezegd tegen het nieuwe cao-akkoord, kan nog niet tekenen voor de nieuwe cao als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de Russische inval in het land zouden er „donkeren wolken” dreigen voor de sector, vandaar dat de organisatie eerst wil overleggen met de eigen achterban.