De huizenprijzen in de Europese Unie zijn het laatste kwartaal van vorig jaar 10 procent gestegen op jaarbasis, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Nederland noteerde in die periode recordstijgingen, maar staat niet in de Europese top 3. In onder meer Estland en Litouwen gingen de prijzen meer omhoog, met Tsjechië als koploper met een stijging van ruim 25 procent.