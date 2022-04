Banken: schade helpdeskfraude in jaar bijna verdubbeld

De schade bij klanten van banken door criminelen die zich voordoen als een medewerker van de bank is vorig jaar bijna verdubbeld. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt dat zogenoemde bankhelpdeskfraude in tegenstelling tot phishing en het stelen van bankpassen nog in opmars is. Volgens de branchevereniging is deze relatief nieuwe vorm van oplichting, waarbij criminelen namens de bank aan consumenten vragen geld naar hen over te maken, moeilijker te voorkomen.