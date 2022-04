Pakt de overheid mijn gehaktbal af? Wat wij eten, is ons dierbaar. Daar moet een ander niet zomaar iets over zeggen. Dat bleek ook vorige week weer. Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde een brief naar de Tweede Kamer over voedselbeleid. Daarin zei hij ook iets over een onderzoek dat hij wilde starten naar een heffing op vlees. Dit met de bedoeling om de vleesconsumptie af te laten nemen.