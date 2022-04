Het wordt voor bouwbedrijven dit jaar waarschijnlijk fiks duurder om huizen of kantoren te bouwen. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor energie en materialen als staal hard gestegen, wat de komende maanden te voelen zal zijn. Dat terwijl de kosten om een gebouw in Amsterdam te bouwen volgens ingenieurs- en adviesbureau Arcadis vorig jaar al met bijna 7 procent zijn gestegen.