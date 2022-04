Damrak blijft voorzichtig door signalen forse rentestappen VS

Beleggers op de Amsterdamse beurs blijven donderdag voorzichtig na de flinke verliesbeurt een dag eerder. De rentevrees houdt de markten in de greep. Na eerdere waarschuwingen van Fed-bestuurders over de hoge inflatie blijkt uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve dat de centrale bank in de komende maanden de rente met stappen van 0,5 procentpunt wil verhogen om de inflatie te bestrijden. Normaal gesproken houdt de Fed het liever bij geleidelijke rentestappen van 0,25 procentpunt, zoals bij de renteverhoging in maart.