Ook Aziatische beurzen in de ban van rentezorgen

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag omlaag in navolging van de koersverliezen in New York. Net als op Wall Street maakten beleggers zich zorgen over het vooruitzicht van agressieve renteverhogingen in de Verenigde Staten. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve blijkt dat de centrale bank de rente in de komende maanden met stappen van 0,5 procentpunt gaat verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Vooral de techbedrijven liepen averij op door de rentevrees.