De Nieuw-Zeelandse explosievendienst moest deze week uitrukken naar een aardappelverwerkingsbedrijf nadat er een modderige granaat was gevonden tussen de aardappelen. Een nachtwerker herkende de handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog op een sorteerband in een fabriek in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland, meldt RNZ donderdag.