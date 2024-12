Macron spreekt met centrum-politicus Bayrou over nieuwe premier

Het parlement stuurde begin deze maand de centrumrechtse Michel Barnier met een motie van wantrouwen naar huis. Hij was slechts circa drie maanden premier. Macron kwam in 2017 aan de macht en is nu op zoek naar zijn zesde premier. Het is niet duidelijk hoe de ‘Macronist’ Bayrou het vertrouwen van een meerderheid in het parlement zou kunnen winnen, maar hij staat op goede voet met onder anderen de aanvoerster van de Rassemblement National, Marine Le Pen, die 124 zetels in de Kamer heeft.