Het is een jaar of tien geleden dat nrc-next, de toenmalige ochtendkrant van NRC, op een dubbele pagina meer dan dertig gruwelijke foto’s plaatste: lijken op straat, opgestapeld, bloederig, onherkenbaar misvormd of halfverteerd. Het waren slachtoffers van de burgeroorlog die toen woedde in Ivoorkust.