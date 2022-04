Chip- en techbedrijven onderaan in rode AEX door rentevrees

De chip- en techbedrijven behoorden woensdag tot de grootste dalers in de Amsterdamse AEX-index, die verder wegzakte. De rentevrees op de markten keerde terug na opmerkingen van een bestuurslid van de Federal Reserve, die verklaarde dat de Amerikaanse centrale bank onder meer sneller de rente moet verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelen, en met name voor de snelgroeiende techbedrijven.