‘Boetsja’ zet verhouding tot Moskou op scherp

Hoe meer verhalen er naar boven komen over de executie van honderden burgers in de Oekraïense stad Boetsja, hoe duidelijker alles erop wijst dat hier oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Alle gegevens die nu op tafel liggen, weerspreken de Russische bewering dat de slachtpartij door Oekraïne in scène is gezet en maken die zelfs ronduit bespottelijk. Ooggetuigenverslagen, satellietbeelden – alles zou dan moeten zijn geregisseerd. Boetsja zou iedereen die de Russische propaganda nog in welwillende overweging wil nemen de ogen voorgoed moeten openen.