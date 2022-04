Enig idee hoeveel spullen ú had toen u achttien was? En hoeveel hebt u er nu? De bezittingen van Jo Overdijk (1926-2017) gingen van minder dan 50 naar ruim 10.000! Dick Wittenberg beschrijft aan de hand van het afhandelen van haar nalatenschap ook het verhaal van de stijgende welvaart in de twintigste eeuw.