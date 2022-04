De chipbedrijven Besi en ASMI stonden dinsdag in de kopgroep van de Amsterdamse AEX-index, die een kleine winst liet zien. De stemming op de aandelenmarkten bleef verder terughoudend in afwachting van de nieuwe westerse sancties tegen Rusland. De Verenigde Staten willen Rusland nog deze week nieuwe strafmaatregelen opleggen vanwege het oorlogsgeweld in Oekraïne.