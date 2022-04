Column ds. J. Belder: Mannen

„De moderniteit heeft de mannelijke identiteit in een crisis gestort”, schrijft de links-radicale Franse filosoof Alain Badiou in ”Het ware leven” (2021). Hij is opvallend negatief over jonge mannen die niet meer volwassen worden en vaders die evenmin „hun passies niet kunnen reguleren” en vluchten in de „eeuwige jeugd.” Vrouwen nemen steeds meer de plaats van mannen in. Zij studeren, presteren, maken carrière en staan aan het roer. Badiou ziet hier de voldragen vrucht van het feminisme: vrouwen bestaan zonder afhankelijk te zijn van een man. Zelfs voor de instandhouding van het menselijk geslacht is hij straks niet eens meer nodig. De man is totaal overbodig geworden.