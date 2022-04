Den Briel, Vlissingen, Enkhuizen, Zutphen: allemaal werden ze in 1572 bevrijd

Het was vrijdag 450 jaar geleden dat de watergeuzen Den Briel (Brielle) veroverden. De overgang van dit stadje aan de Maasmond naar de zijde van Willem van Oranje op 1 april 1572 stond aan het begin van de bevrijding van het Spaanse juk van veel steden in Nederland. De keuze voor de prins had grote gevolgen op godsdienstig gebied. De gereformeerde eredienst, die tot dan toe verboden was, werd in al die steden ingevoerd. In Holland en Zeeland werd de publieke uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst in de bevrijde steden in 1573 zelfs verboden. De andere provincies volgden later. Vier steden eruit gelicht.