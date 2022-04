Vrijspraak ds. Kort geen vrijbrief om rand op te zoeken

Slechts enkele uren na elkaar kwamen woensdag twee bijzondere berichten naar buiten. Het gerechtshof in Den Haag sprak uit dat ds. A. Kort uit Krimpen aan den IJssel definitief niet vervolgd wordt voor „strafbare groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie.” De aanklacht tegen de Finse parlementariër Päivi Räsänen en de lutherse bisschop Juhana Pohjola was vergelijkbaar: zij werden beschuldigd van groepsbelediging van homoseksuelen. Citeren van Bijbelteksten over homoseksualiteit staat gelijk aan haatzaaien, vonden de aanklagers. Maar ook de rechtbank in Helsinki kwam tot het oordeel dat het tweetal vrijgesproken moest worden.