Krant: Duits fiat voor Tsjechische verkoop DDR-tanks aan Oekraïne

De Duitse regering heeft volgens de krant Die Welt ingestemd met de levering van tanks aan Oekraïne door een bedrijf in Tsjechië. Het gaat om 58 tanks die het Nationale Volksleger van de Duitse Democratische Republiek (1949-1990) ooit in gebruik had. De gevechtsvoertuigen uit de Sovjet-Unie van het type BMP-1 behoorden tot de standaarduitrusting van het communistische Warschaupact. Ze kwamen met de hereniging van Duitsland in handen van het Duitse leger, dat ze in de jaren negentig wist te slijten aan Zweden. Maar dat land verkocht ze vervolgens aan een Tsjechisch bedrijf.