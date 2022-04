Beleggers beginnen de nieuwe beursmaand waarschijnlijk voorzichtig. Rond de oorlog in Oekraïne is namelijk een hoop onzeker. Vrijdag gaan de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland als het goed is verder, maar of dat wat kan opleveren valt te betwijfelen. Ook is nog onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren met de gasleveranties.