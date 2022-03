De Amerikaanse president Joe Biden meent dat de Russische leider Vladimir Poetin mogelijk enkele adviseurs heeft ontslagen of onder huisarrest heeft geplaatst die hem zouden hebben misleid. Het is een „open vraag” of Poetin volledig op de hoogte is van de prestaties van zijn leger in Oekraïne, aldus Biden. Volgens hem lijkt de Russische president zichzelf te isoleren.