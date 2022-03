Rijkswaterstaat heeft donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.30 uur ruim 100.000 kilo zout op de wegen gestrooid voor het bestrijden van de gladheid. „Zoveel is dat nog niet, als de strooiwagens in het hele land de weg op gaan is ongeveer 1,6 miljoen kilo zout nodig”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.