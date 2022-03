Vakbonden bij KLM blij met voordracht Marjan Rintel als topvrouw

Vakbonden bij KLM zijn blij met de voordracht van Marjan Rintel als nieuwe topvrouw van luchtvaartmaatschappij KLM. De bonden feliciteren Rintel met haar aanstaande benoeming, maar wijzen nog wel op de uitdagingen die voor haar in het verschiet liggen. Zo is de luchtvaart nog altijd herstellende van de coronacrisis en maakt de oorlog in Oekraïne de situatie er niet beter op. Door de sancties tegen Rusland is het Russische luchtruim dicht. Verder zijn brandstofkosten hard gestegen. Verder zal ze het Nederlandse belang in Parijs moeten bewaken.