De ondernemingsraad (or) van KLM is verrast door de snelheid van het benoemingsproces voor de opvolger van KLM-baas Pieter Elbers. Eerder op woensdag schoof de raad van commissarissen NS-topvrouw Marjan Rintel naar voren als kandidaat voor de functie van president-directeur bij de luchtvaartmaatschappij. Daarbij werd aangeven dat de or nog om advies wordt gevraagd.