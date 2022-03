Het Chinese olie- en gasconcern Cnooc overweegt op korte termijn zijn bezittingen in het Britse deel van de Noordzee te verkopen. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat het een van de grootste deals in het verouderde bekken door een buitenlands bedrijf in jaren kan zijn. De waarde van de activa zou rond de 3 miljard dollar liggen.