In het grootscheepse onderzoek in Duitsland naar de truc om dividendbelasting meermaals terug te vragen, de zogeheten cum/ex-fraude, is er woensdag een inval geweest op het kantoor van de Britse bank Barclays in Frankfurt. De actie van de autoriteiten volgt nog geen week op de invallen bij kantoren van Merrill Lynch in Duitsland.