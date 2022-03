Chipbedrijf Besi was woensdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die een klein verlies liet zien. Olie- en gasconcern Shell ging aan kop dankzij een herstel van de olieprijzen. De prijzen van olie en andere grondstoffen lieten dinsdag nog een flinke daling zien door positieve signalen over een mogelijke vrede tussen Rusland en Oekraïne. Inmiddels is het enthousiasme daarover omgeslagen in twijfel.