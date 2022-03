Ook wat de voedselvoorziening betreft leven we in roerige tijden. Exact twee jaar geleden was er sprake van een run op tarwebloem; nu is het alweer zover. Wie had dat ooit kunnen denken? In 2020 dreef de coronacrisis mensen tot hamstergedrag. Dit jaar is de onrust vooral het gevolg van de oorlog in Oekra­ïne. Daardoor dreigt er een wereldwijd tarwetekort, horen we al weken.