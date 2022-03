Aandeelhouders Ericsson boos vanwege mogelijke betalingen aan IS

Aandeelhouders van de Zweedse maker van telecomapparatuur Ericsson hebben topman Börje Ekholm en de andere bestuurders een berisping gegeven. Vanwege Amerikaanse beschuldigingen over het achterhouden van informatie rond een schandaal met mogelijke betalingen aan terreurbeweging Islamitische Staat, willen ze hen geen zogeheten decharge verlenen. Dat betekent dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gehouden kunnen worden voor alles wat er in de afgelopen periode is gebeurd.