De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag flink vooruit dankzij stevige koerswinsten van betaalbedrijf Adyen en ING. Beleggers lijken hoopvol uit te kijken naar de nieuwe onderhandelingsronde over de oorlog in Oekraïne. Russische en Oekraïense delegaties ontmoeten elkaar in de Turkse stad Istanbul.