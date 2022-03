Energieleveranciers Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall komen in actie tegen energiearmoede. Vanwege de opgelopen prijzen van onder andere gas en elektriciteit komen steeds meer huishoudens in de financiële problemen. Om consumenten bij te staan worden via het initiatief onder andere tips gegeven om energie te besparen. Daarnaast gaat het onder andere om een energiecoach aan huis.