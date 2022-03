Met enige regelmaat sturen mensen me een mail naar aanleiding van taalkundige bijzonderheden die ze in het Reformatorisch Dagblad tegenkomen. Soms gaat het om fouten. Twee weken geleden maakte iemand me attent op deze incorrecte zin: De oorlog raakt haar, niet in het minst omdat familieleden bange dagen slijten in schuilkelders.