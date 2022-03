De vliegtaks wordt naar verwachting verdrievoudigd, van ongeveer 8 euro naar zo’n 24 euro per vlucht. Dat staat in de uitwerking van de Nederlandse plannen om een beroep te doen op Europese miljarden uit het herstel- en veerkrachtfonds. In ruil voor geld uit dat fonds moeten landen hervormingen doorvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat.