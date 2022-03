ACM positief over nieuw voorstel van Apple voor datingapps

Apple heeft afgelopen weekeinde een nieuw voorstel gedaan over de betalingsvoorwaarden voor datingapps. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten, die nu wel positief is over de aanpassingen van Apple. De toezichthouder moet nog wel bepalen of het laatste voorstel van Apple aan alle eisen voldoet. Omdat dat enige tijd kost, lukte het Apple niet om de tiende boete van 5 miljoen euro te voorkomen. Daarmee moet het Amerikaanse techconcern de maximale boete van 50 miljoen euro overmaken.