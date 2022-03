Meer Rotterdamse burgers zijn negatief over de bejegening door de politie dan in 2017, zo komt naar voren uit onderzoek dat Bureau Beke deed in opdracht van de Rotterdamse driehoek (politiechef, hoofdofficier van justitie en burgemeester). Bijna een kwart van de ondervraagden (23 procent) heeft een negatief beeld over het politieoptreden, tegen 17 procent in de vorige meetperiode.