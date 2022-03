Door zijn inval in Oekraïne is Poetin in de westerse wereld een groot deel van zijn sympathisanten kwijtgeraakt. Want die had hij daar wel degelijk. Ook in christelijke kring waren er tot voor kort wel mensen die heel wat in hem zagen. Hopelijk beseffen ze nu dat hun blikveld wel erg beperkt was. Het moet ons altijd om het totale beeld gaan.