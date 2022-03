Zaak-Räsänen is deel van herijking rechtsstaat

Kun je een Bijbeltekst gebruiken als belediging? Of is Gods Woord daar te verheven voor? Er is een verhaal van een dominee die zijn afscheidstekst koos uit Genesis 22 vers 5: Blijft gijlieden hier met den ezel. Volgens het verhaal (of beter: de vertelling) bleef een andere predikant achter in de gemeente en de twee dienaren konden niet zo best met elkaar. Vandaar deze tekst: een grotere belediging was nauwelijks denkbaar, en dat met de Bijbel in de hand.