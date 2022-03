Bij het eeuwfeest van de Liturgische Kring, in november in Den Haag gevierd, verscheen een kloek boek: ”De kerk is wat ze viert”. Daarin heeft drs. Mieke Breij de geschiedenis van de studiekring, die jarenlang gold als motor achter de liturgische vernieuwingen in de Nederlandse Hervormde Kerk, uitvoerig gedocumenteerd.