Het is geen rapport dat vrolijk stemt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateert in ”Buiten kerk en moskee” dat het christendom in Nederland snel terrein verliest. De kerken lopen leeg omdat steeds minder mensen nog (kunnen) geloven. Samen met Tsjechië behoort ons land inmiddels tot de meest seculiere landen in de wereld. En wat nog meer schrijnt: aan het proces van ontkerkelijking lijkt vooralsnog geen einde te komen.