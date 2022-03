Plotsklaps stonden ze pontificaal voor me. Midden in de aula. Hoewel het meer dan vijftien jaar geleden is, zou het zomaar gisteren geweest kunnen zijn. Jongens van mijn leeftijd, uit een andere klas. Ik wist hoe ze heetten, maar kende hen nauwelijks. Ze doemden uit het niets voor mij op en hadden een vraag, die impact op mijn leven zou gaan krijgen.