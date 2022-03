De stagnatie van het vervoer van goederen per trein tussen China en de Europese Unie dreigt de toeleveringsproblemen van bedrijven verder te vergroten. Ruim een miljoen containers worden normaal gesproken vervoerd over het meer dan 9600 kilometer lange spoorwegennetwerk, dat Oost-China en West-Europa verbindt en via Rusland loopt.