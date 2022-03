De kleindochter van de Joodse notaris Arnold van den Bergh, Mirjam de Gorter, doet een dringende oproep het boek over het verraad van Anne Frank wereldwijd uit de handel te halen. In het boek wijst een coldcaseteam haar grootvader aan als de waarschijnlijke verrader van de familie Frank. Volgens De Gorter is sprake van „valse geschiedschrijving”.