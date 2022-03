Waarom was het toch vooral vlak voor Zijn lijden dat Jezus zo veel sprak over de laatste tijden? Juist in de paar dagen tussen Palmzondag (de intocht op het ezelsveulen) en de donderdag van het Pascha heeft Hij in veel gelijkenissen en meer directe bewoordingen aangewezen wat de tekenen zouden zijn van het naderend einde van de wereld. En ook hoe het in Zijn tweede komst zal zijn. Waarom juist in die laatste week, wat wil Hij ons daarmee zeggen?