De politie heeft vier jongeren aangehouden voor het in brand steken van sloopauto’s in het Brabantse Veen in aanloop naar afgelopen oud en nieuw. Het gaat om twee jongens van 19 en 21 jaar uit Wijk en Aalburg en twee van 20 en 21 jaar uit Veen. Zij zitten vast voor verhoor, meldt de politie dinsdag. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.