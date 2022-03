Volt zet Gündoğan officieel uit de Kamerfractie

Nilüfer Gündoğan is officieel uit de Tweede Kamerfractie van Volt gezet, meldt fractievoorzitter Laurens Dassen. De fractie heeft hier dinsdag in een vergadering over gestemd. Gündoğan mocht zelf ook meestemmen, maar was niet fysiek aanwezig. Ze heeft volgens haar advocaat Geert-Jan Knoops een brief gestuurd waarin ze tegenstemde. Dassen bevestigt dat. Voor de uitkomst maakte dat niet uit, omdat ze in de driekoppige fractie in de minderheid was.