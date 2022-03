Van de Nederlanders die langdurig maagzuurremmers slikken, is dat voor bijna 9 op de 10 niet echt nodig. Dit is de uitkomst van onderzoek onder huisartspraktijken, meldt de Volkskrant. Maagzuurremmers verhullen de echte oorzaken van de klachten, zoals alcoholgebruik of ongezond eten.