Door de plaatsing van een defibrillator op het station in Woerden is er sinds donderdag op elk treinstation in Nederland een automatische externe defibrillator (AED) te vinden. Er hangen nu 575 apparaten verspreid over vierhonderd stations in Nederland, laat de NS weten. Daarmee wordt de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen steeds groter.